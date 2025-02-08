Салехардцы передали бойцам СВО более 100 единиц оружия

Жители Салехарда продолжают поддерживать бойцов СВО, сдавая оружие для нужд армии. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Депутат думы города и ветеран боевых действий Юрий Новопольцев, вернувшийся с СВО, принял груз из Салехарда. Очередную посылку доставят прямиком к бойцам спецоперации. Военный поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова, главу Салехарда Алексея Титовского и неравнодушных жителей за столь широкий отклик и участие в сборах.

«Очень большая благодарность жителям, которые безвозмездно отдают свое оружие. Чем больше оружия, тем больше спасенных жизней наших парней», — сказал Юрий Новопольцев.

Показатели впечатляющие: с начала 2025 года жители Салехарда отправили 100 единиц оружия, а также 6000 патронов на СВО.

Ранее губернатор Московской области рассказал об отправке гумпомощи в Курск.