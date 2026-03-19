Салфетки и памперсы топят Ульяновск: названы улицы бедствия

Специалисты ульяновского водоканала перечислили адреса, где чаще всего происходят засоры канализационных систем, и призвали горожан соблюдать правила пользования сетями. Лидером по количеству проблем оказался Засвияжский район, пишет КП.

По данным коммунальщиков, наибольшее количество засоров фиксируется на улицах Автозаводской, Ефремова, Западном бульваре, Московском шоссе, Ростовской, Рябикова, Стасова и 154-й Стрелковой Дивизии. Основная причина неполадок кроется в неправильной утилизации отходов жильцами многоквартирных домов.

В унитазах нередко оказываются предметы, которым там не место: влажные салфетки, подгузники, ватные палочки и диски, кошачий наполнитель, ветошь и даже остатки стройматериалов. Пищевые отходы и жир также способствуют образованию плотных пробок.

Все эти вещи не растворяются в воде, формируют засоры, провоцируют изливы стоков на улицу и создают угрозу эпидемиологической безопасности. Для ликвидации аварий коммунальным службам приходится задействовать специальную технику и дополнительные силы.

Водоканал настоятельно рекомендует ульяновцам ответственно относиться к системе водоотведения. При возникновении засора горожан просят звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 8-13.27.8422-65.