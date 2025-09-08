Отчаявшиеся кузбассовцы ищут помощи в соцсетях после 1,5 месяцев канализационного прорыва

Жители Киселевска рассказали в соцсетях, что в одном из многоэтажных домов протекает канализация, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, автор поста опубликовал видео. На нем видна труба, из которой, предположительно, вытекают канализационные стоки. Горожанин рассказал, что сотрудники управляющей компании проинформированы о проблеме. Они четыре раза приезжали на место прорыва. Каждый раз специалисты выполняли различные виды работ, но проблема так и не была устранена.

По словам автора сообщения в соцсетях, теперь сотрудники управляющей компании перестали отвечать на телефонные звонки граждан. Больше специалисты не предпринимали меры для решения проблемы. Горожанин рассказал, что возле подъезда стоит неприятных запах. Находиться в квартирах практически невозможно. Проблема актуальна на протяжении последних полутора месяцев.

«Мы задыхаемся тут», — рассказал автор.

Судя по видео, стоки вытекают из трубы на пол в подвале. На полу образовались лужи. Горожанин попросил подписчиков телеграм-канала подсказать, в какую инстанцию необходимо обратиться для эффективного решения проблемы с протечкой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю устранили более 140 засоров на канализационных сетях.