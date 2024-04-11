Сальников усомнился, что российские пловцы будут на ОИ-2024 в Париже

Профессиональные пловцы в России не хотят принимать нейтральный статус на Олимпиаде в Париже, ставя патриотизм и веру в Родину гораздо выше. Олимпийский чемпион и глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и вовсе считает, что российские звезды спорта не отступятся от своих принципов. Об этом сообщает RuNews24 .

World Aquatics обязалась взять на себе многие расходы, лишь бы российские спортсмены приняли нейтральный статус и появились на ОИ-2024. Однако они не хотят ехать на Игры под такими условиями. Спортсменам нужен флаг, гимн и четкое обозначение их страны на международных соревнованиях.

При этом в Кремле подчеркивали, что спортсмены могут выбирать сами, ехать им на Олимпийские игры, или игнорировать их. Владимир Сальников отметил, что в одиночку ехать во Францию никто не решиться.

«Игры в Париже для российских пловцов являются «перевернутой страницей. Для меня будет удивительно, если желающие найдутся. Командный дух всегда был для наших соотечественников превыше всего, и переступить через него означает предать спортивную честь и своих друзей», — заявил четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Ранее сообщалось, что пранкеры из России смогли дозвониться главе МОК Томасу Баху. Ребята заставили его молиться. Розыгрыш был представлен на известном видеохостинге.