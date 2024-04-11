Российские пранкеры заставили главу МОК Баха помолиться в честь «святых Вована и Лексуса»

Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) вышли на новый уровень пранка, разыграв в прямом эфире главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Розыгрыш был показан в рамках «Шоу Вована и Лексуса» по Первому каналу.

Столяров вышел на связь с Бахом, представившись неким африканским политиком, рассказав главе МОК, что в его государстве якобы ревностно отмечают праздник таких «святых», как Вован и Лексус. После чего спортивному функционеру было предложено совместно совершить молитву за срыв Всемирных игр Дружбы в России.

«Это герои африканского континента, и если вы повторите это (молитву — прим. ред.), то было бы здорово», — заявил он.

Бах согласился помолиться вместе с пранкером за принятие «правильного решения» по Играм дружбы в России, которые должны состояться с 15 по 29 сентября 2024 года.

«Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», — сказал зампред Еврокомиссии по вопросам молодежи, культуры и образования Маргаритис Схинас, который находился рядом с Бахом в момент розыгрыша.

Ранее Вован и Лексус разыграли главу МОК Томаса Баха и выяснили, что украинцев просят следить за россиянами.