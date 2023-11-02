«Сам отгрыз себе лапу»: собаку, угодившую в капкан, спасли на трассе в Ангарске

Неподалеку от города Ангарск в Иркутской области местные жители заметили собаку, которая лишилась лапы. Благодаря неравнодушным гражданам ее жизнь удалось спасти.

Историей о помощи пострадавшему псу с нами поделился Вадим Матвиенко, основатель приюта для животных «Помоги выжить», президент фонда общественной организации содействия и помощи бездомным животным Ангарского городского округа «MV_38».

«Мы занимаемся помощью сбитым животным и тем, что пострадали от рук человека. Люди, проезжавшие по трассе, заметили эту собаку, и сообщили нам. Мы сразу же выехали на место, обнаружили животное без лапы, была видна кость, травма была серьезная. Но словить собаку сразу не вышло. Только на следующий день мы ее поймали в том же месте, использовав дротик со снотворным», — сообщил волонтер корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собаку, добавил собеседник, доставили в ветеринарную клинику. Помимо пострадавшей лапы, никаких проблем у нее не было, поэтому врачи предположили, что животное попало в охотничий капкан.

«Видимо, пес настолько испугался, что сам отгрыз себе лапу. Поврежденную конечность, к сожалению, пришлось ампутировать, но собака выжила, с ней все будет хорошо. Пока она еще остается в клинике под наблюдением ветеринаров», — отметил Матвиенко.

Также основатель приюта рассказал, как складывается дальнейшая судьба таких животных. Оказалось, что не все из них обретают хозяев, но их все равно обеспечивают кровом, едой и заботой.

«Вообще, мы стараемся находить новый дом для животных, но возрастного пса пристроить крайне сложно. Такие собаки чаще всего просто остаются у нас в приюте», — заключил собеседник.

Если вы хотите помочь пострадавшей собаке, стать для нее новым хозяином — пишите сюда.

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