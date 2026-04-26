«Сам попросил снести свой дом»: житель Махачкалы пожертвовал частью недвижимости, чтобы спасти улицы от паводков

В Махачкале стартовала масштабная кампания по расчистке русел рек, захламленных после серии весенних паводков. Городские службы уже приступили к демонтажу незаконных построек и вывозу мусора, блокирующих естественный сток воды. Особого внимания заслуживает поступок местного жителя Имагаджи Чумалева, который, осознав критическую ситуацию, добровольно обратился в мэрию с просьбой снести часть собственного дома, оказавшуюся прямо над рекой, передает mkala.mk.ru .

По информации заместителя начальника Управления координации капстроительства Зураба Нугаева, к работам привлечено около десяти единиц спецтехники, которые очищают русло реки Тарнаирка от ила и бытовых отходов. Как рассказал сам Чумалев, он приобрел эту недвижимость пять лет назад и даже не подозревал о нарушении границ береговой линии. Лишь недавние подтопления заставили его осознать всю опасность сложившейся ситуации.