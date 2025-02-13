«Сама виновата»: мать Маргариты Грачевой рассказала о нападках в интернете

Мать Маргариты Грачевой, жертвы домашнего насилия, которой муж отрубил кисти рук, рассказала о сложностях, с которыми сталкивается ее дочь в интернете.

Как передает портал REGIONS, история Грачевой вызвала широкий общественный резонанс, однако многие люди продолжают винить жертву.

«Большинство людей просто ставят защиту для своей психики. Им легче принять такие страшные происшествия, если они будут уверены, что «со мной такого никогда не случится, ведь я веду себя правильно». Что-то объяснить таким людям невозможно», — сказала мать Маргариты Инна.

Она отметила, что при оценке таких ситуаций важно понимать, что подобное может случиться абсолютно с любым человеком, ведь никто от этого не застрахован.

Мама девушки подчеркнула, что ситуация осложняется историческими установками, существующими в русском обществе. На Руси долгое время бытует мнение, что «бьет — значит любит», что заставляет многих женщин терпеть насилие и оставаться в токсичных отношениях из-за страха и нерешительности.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Маргариты Грачевой не выплатил ей компенсацию за отрубленные руки.