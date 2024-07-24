Самая большая инвестиционная школа в подмосковных Мытищах готовится к открытию

Уже в День знаний в ЖК «Новое Медведково» в городском округе Мытищи откроется самая большая инвестиционная школа, рассчитанная на 1735 учеников. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что ведомство уже выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию девелоперу проекта ГК «Инград». Школа построена в рамках комплексного развития территории за счет за счет внебюджетных источников финансирования.

Отмечается, что крыло для старших классов высотой в 4 этажа, для младших — 3. Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. На прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.

Известно, что на территории комплекса уже открыты лингвистическая гимназия на 768 учеников, а также два детских сада для 400 малышей. При этом также завершается строительство еще одного дошкольного учреждения на 260 мест.