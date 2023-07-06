Самая большая тюменская школа будет достроена в конце июля

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , уже в начале этого учебного года она примет своих первых учеников. Как известно, заведение вмещает в себя 1500 мест.

Школа возводится в рамках реализации национального проекта под названием «Образование». Согласно информации, поступившей от информационного центра правительства области, на строительство было выделено более 2 млрд рублей.

Александр Моор, являясь губернатором Тюменской области, проверил процесс проведения работ, который идет в жилом районе «Тура». По его словам, школа сейчас пребывает на финальной стадии. В здание завозят всю необходимую мебель и оборудование.

Однако вместимость школы определена не просто так, а с помощью прогнозного расчета. Он проводился исходя из того, насколько активно сейчас развивается микрорайон.