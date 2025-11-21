«Самая креативная»: мама пятерых детей из Ленинского округа покорила Подмосковье

Жительница совхоза им. Ленина Людмила Яковлева, мама пятерых детей, стала победительницей в номинации «Самая креативная мама» областного конкурса «Имя ее – мама». Финал прошел в Мытищах, где участницы на протяжении полугода выполняли творческие и социальные задания, участвовали в кулинарном поединке и готовили семейные визитки.

Людмила отметила, что подготовка к конкурсу стала общим делом всей семьи и помогла подчеркнуть важность семейных ценностей. По словам ее дочери Ксении, участие вдохновило маму на новые творческие идеи и стало стимулом к развитию.

В финале семья Яковлевых представила номер о преемственности поколений, в котором дети показали свои таланты в музыке, танцах и спорте.