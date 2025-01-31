Самая масштабная ярмарка вакансий состоится в Кашире в феврале

Мероприятие запланировано на 27 февраля. Крупные предприятия округа расскажут, в каких специалистах нуждаются. Предложения также выставят новые резиденты особой экономической зоны, которые открывают свои производства.

Одним из постоянных участников мероприятия выступает «Группа компаний «ДАФ». Исполнительный директор Алексей Белодворцев рассказал, какие условия созданы для сотрудников, в каких специалистах есть потребность в настоящее время. В группы компаний входят АО «Гофрон» и ООО «КБК».

«В первую очередь мы ищем технических специалистов: машинисты производственных линий, операторы, слесаря, сварщики, токари, фрезеровщики. Предоставляем обширный пакет: проводим бесплатное обучение, поддерживаем молодые и многодетные семьи, выплачиваем премии и надбавки по показателям труда и многое другое. У нас очень хорошо работает карьерный лифт: придя на начальную позицию, человек может набраться компетенций и серьезно подняться вверх. Например, стать начальником цеха. За этим очень внимательно следим», — рассказал Алексей Белодворцев.

Алексей Белодворцев отметил, что актуальными на данный момент остаются более 15 вакансий. Компания практикует принимать на работу жителей других округов или регионов, которые получают ряд социальных гарантий. На предприятии приветствуется желание сотрудника занимать более высокую должность, поэтому горизонтальный и вертикальный карьерный рост — это реальность.

В администрации муниципалитета отметили, что комментарии от других участников ярмарки также будут представлены на официальном портале. Интервью позволят соискателям работы понять основные требования работодателей. В ярмарке вакансий намерены участвовать предприятия и производители разных направлений.