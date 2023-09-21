Самая массовая атака ВСУ на Крым: враг пытается перегрузить нашу ПВО и ударить по аэродромам

Атака киевского режима по всему Крымскому полуострову при помощи боевых дронов продолжается уже несколько последних часов.

Как сообщается в соцсетях очевидцами по всему полуострову, Армия России сбила уже немало украинских БПЛА, однако дроны продолжают атаковать в крымском небе. Работу российских ПВО слышат жители курортного города Саки, взрывы звучат также в Евпатории, Джанкое и Новофедоровке.

Очевидцы признаются, что не припомнят такой интенсивности и продолжительности украинского налета.

Одной из выдвигаемых версий звучит предположение, что ВСУ пытаются перегрузить российские силы ПВО, а следом за беспилотниками ударить дальнобойными ракетами по аэродромам в Крыму и Севастополе.