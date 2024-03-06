Самая носатая кошка Подмосковья ищет новый дом
Фото: [Татьяна Рунова]
Кошка с необычно большим носом ищет дом и любящих хозяев в Подмосковье. Зооволонтер из Шаховской Ирина Котенева подобрала животное в Волоколамске и назвала его Мусей.
«Она родилась в подвале жилого дома и была дикой. Не выбегала на улицу и постоянно пряталась от людей», — рассказала Ирина.
По ее словам, Муся сдала все необходимые анализы, она стерилизована и полностью здорова.
Большой нос у кошки не является патологией — по всей видимости, она просто родилась носатой.
Фото: [Татьяна Рунова]
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья приютила кошку с шизофренией.