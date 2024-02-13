Самая высокая доля разводов: выяснилось, какие профессии портят семейную жизнь

Финансовая составляющая важна для стабильности и прочности брака. Но далеко не любая работа помогает наладить гармоничные отношения.

Психолог Артур Вафин отметил, что сложнее всего совместить с семейной жизнью работу в эротической индустрии, стриптизе или производстве контента «для взрослых». Однако сложности бывают и у представителей более привычных специальностей.

«Конечно, мы живем не в то время, когда профессия официантки ассоциировалась с девушками легкого поведения или была непрестижной. Но, тем не менее, эта работа может стать причиной ревности со стороны мужа. Среди мужских профессий нежелательны для брака те, что предполагают вахтовый метод работы и длительные командировки. Впрочем, мы знаем примеры крепких браков у капитанов дальнего следования», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Построить крепкую семью, по словам собеседника, проще тем, чья работа не предполагает авралов и связана со стабильным графиком.

«Это когда с понедельника по пятницу — рабочие дни, а по субботам и воскресеньям — выходные с семьей. Профессия не имеет значения, в таком ритме могут трудиться представители разных специальностей — рабочих, креативных, высокинтеллектуальных. Главное — нормированный график», — подчеркнул психолог.

Правда, в крепком браке жизнь тоже не всегда безоблачна.

«Представители таких важных профессий, как врач, пожарный и военнослужащий, показывают стабильные, но проблемные браки. Особенно это касается врачей — именно медики часто приходят ко мне на консультации по вопросам отношений и укрепления брака», — добавил Вафин.

Но самая высокая доля разводов фиксируется у барменов и массажистов: активное взаимодействие с телом и с людьми в измененном состоянии сознания провоцируют ревность, а иногда доводят до измен, подчеркнул психолог.

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