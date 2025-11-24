Самарканд и Бухара, восточные сладости и обычаи: пенсионеры из Каширы «побывали» в Узбекистане

Участники каширского клуба «Активное долголетие» совершили виртуальное путешествие в Узбекистан в рамках цикла занятий «Традиции в истории стран». Мероприятие провела инструктор по труду Светлана Свобонас, рассказавшая о древних городах Бухара, Самарканд и Коканд, а также о национальных обычаях этой страны.

Для полного погружения в атмосферу участницы надели тематические наряды, звучала узбекская музыка, а помещение украсили соответствующими деталями интерьера. На столе гостей ждали национальные угощения. Это уже второе «путешествие» для каширских пенсионеров – ранее они «посетили» Китай.

Инициатором цикла культурных встреч выступила заведующая каширским отделением «Активного долголетия» Татьяна Симонова. Организаторы подтвердили продолжение тематических занятий, однако следующую страну для виртуального визита пока держат в секрете, сохраняя интригу для постоянных участников клуба.