Самарская полиция проверит «частный морг» с надписью «охлажденное мясо»
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Полиция в Самаре начала проверку после публикации в соцсетях и СМИ видео о том, как в гараже, который считается чем-то похожим на частный морг, тела умерших пожилых граждан хранят в холодильнике, подписанным как «охлажденное мясо».
Там же, уточняет РИА Новости, хранились гробы, кресты, венки, а тела умерших и вовсе были сложены друг на друга в холодильнике с ужасающе аморальной в данном контексте подписью.
По результатам проверки полицейские вынесут процессуальное решение.