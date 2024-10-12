Самбист из Дубны завоевал золото на Первенстве мира

Спортсмен показал высокие результаты на соревнованиях, выиграв золото в первый соревновательный день.

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш стал обладателем золотой награды на молодежном Первенстве мира по боевому самбо 2024 года среди юниоров 18-20 лет в весовой категории свыше 98 кг. Соревнования проходили в кипрском городе Ларнака.

Первая тренировка Михаила прошла в возрасте 8 лет. Тогда юнец, пришедший вслед за своими товарищами, даже не подозревал, к чему его это приведет. Правда, особые успехи в спорте удалось достичь не сразу. Сначала парень «догонял» своих ровесников. А значимые победы начались только в 13-14 лет.

Все благодаря дисциплине и целеустремленности. Именно эти два качества стимулировали парня приходить на занятия снова и снова. Каждый прием и техника бросков оттачивались с особым усердием, что и позволило Михаилу выбиться в лидеры. Сейчас у молодого человека есть коронный прием, которым он владеет в совершенстве — это бросок через бедро.

По словам старшего тренера отделения борьбы спортивной школы «Дубна» и заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Малышева, сильная сторона спортсмена также заключается в его терпеливости, трудолюбии и исполнительности.

Глава городского округа Дубна Максим Андреевич Тихомиров поздравил тренеров спортивной школы «Дубна» и самбиста Михаила Спориша со значимым достижением. Ролик со спортсменом он опубликовал в своем телеграм-канале.