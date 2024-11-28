Самбисты из Подмосковья встретились в Пушкино на дне рождении СК «Анты»

Турнир по самбо в честь дня рождения спортивного клуба «Анты» имени В.С.Ощепкова собрал более 140 человек.

В первой смене участвовало 60 спортсменов, которые прибыли в Пушкино из разных городов Подмосковья и Обнинска. Они проявили стойкость духа и продемонстрировали отличные результаты. Важно отметить, что спортивный клуб стал первым в регионе, где занятия начали проводить для детей дошкольного возраста.

Польза от занятий очевидна, отметил гендиректор СК «Анты» Антон Орловский. Он рассказал, что занятия позволяют развивать все тело, укрепляя мышцы. Немаловажен и психологический аспект. Спортсмену помогают развивать стойкость, силу и умение справляться с поражениями.

«Идти вперед и не сдаваться! Всегда быть крепкими и воодушевленными», — пожелал воспитанникам «Анты» гендиректор Орлоский.

Спортивному клубу исполнилось 36 лет 18 ноября. Его тренеры оказывают положительное влияние на молодое поколение. Они мотивируют жителей Городского округа Пушкинский на активность и занятия спортом.