Самбурская опубликовала откровенное фото бюста в мокром купальнике

Звезда не стесняется лишний раз показать достоинства своей фигуры. В этот раз она опубликовала настолько роковой снимок, что поклонники не остались равнодушными. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Настасья Самбурская не перестает радовать свою публику новыми образами. Новое фото в бассейне, где знаменитость облачена в аксессуары, вызвало неподдельный интерес. Но нечто больше находится за этим снимком, как и под купальником звезды.

Из-за удачно подобранного ракурса и маленького купальника Самбурская получила множество комплиментов. Неузнаваемая и роскошная звезда произвела настоящее впечатление. Однако снимок вышел достаточно сдержанным. Видно, что Самбурская старательно следит за своим телом. Знаменитость даже отрастила длинные волосы.