Самбурская опубликовала откровенные кадры в черном кружевном корсете

Известно, что знаменитость не упустит возможности похвастаться в социальных сетях своими сочными формами, и этот раз не стал исключением. Оно и понятно, ведь Самбурская не зря считается одной из самых привлекательных звезд российского шоу-бизнеса.

Конечно, фанатов цепляет не только изящная фигура актрисы, но и ее внешность. Однако, речь сейчас идет вовсе не об этом. Облаченная во все черное Самбурская предстала перед подписчиками на новом фото. Корсет выгодно подчеркивал достоинства пышных форм, а чулки с перчатками дополняли образ. Такое появление в кадре не могло не вызвать бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Самбурская поразила своим внешним видом после рукоприкладства бывшего мужа.