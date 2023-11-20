Самбурская поразила своим внешним видом после рукоприкладства бывшего мужа

Как пишет издание «Утро.ру» , практически для любого артиста внешность имеет значение. Но звезда могла лишиться своей привлекательности из-за Кирилла Дыцевича. Бывший муж нынешней красотки избивал ее и мог из-за этого оставить девушку уродом.

Напомним, что они в браке находились с ноября 2017 года по январь 2018-го. Да, времени прошло мало, но его Настасья Самбурская все равно вспоминает с ужасом.

В одном из интервью звезда рассказывала, что Дыцевич ее обзывал нелестными ругательствами, толкал. В один день Самбурская даже наступила на осколки разбитой вазы, из-за чего на ноге появилась кровь. Актрисе пришлось звать на помощь.

Сейчас же 36-летняя красавица выглядит по-настоящему роскошно. Да, визуально шрамы, ссадины и синяки не видны, но кто знает, что кроется в душе актрисы?..

Ранее мы уже писали о том, что Самбурская порадовала фанатов новыми откровенными снимками в кружевах.