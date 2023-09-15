Самбурская опубликовала откровенный снимок, сидя в ванне

Стоит отметить, что Настасья Самбурская не часто рассказывает о чем-то личном. Однако скромницей актрису точно не назовешь. Все из-за пикантных фотографий, которые знаменитость регулярно выкладывает в социальные сети. Об этом пишет издание «Утро.ру» , прикрепляя свежий снимок.

Поклонники каждый раз восхищаются фигурой знаменитости. Несомненно, Самбурская прилагает немало сил для поддержания шикарной формы. Помимо правильного питания и спорта красотка ухаживает за телом с помощью оздоровительных процедур.

Недавно звезда решила в очередной раз себя побаловать. В стороне не остались и ее подписчики, перед которыми предстала почти оголенная грудь. Единственное, что ее прикрывало – специальное белье для принятия лечебных ванн.