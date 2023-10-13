Самец был обеспокоен: выяснилось, как детеныш альпака появился на свет в Подмосковье

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском радостное событие – недавно здесь родился детеныш альпака. Малыш окрасом пошел в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области тоже порадовались за прибавление и отметили, что в регионе растет число желающих полюбоваться на этих миролюбивых животных – теперь они стали важным объектом подмосковного агротуризма.

НЕЖНОЕ «БЛЕЯНИЕ»

«Для нашей самки альпака это первый детеныш, по¬этому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть, – уточнили в пресс-службе Центра воспроизводства. – С первого же дня у посетителей была возможность наблюдать за этим чудом. Поначалу мама с детенышем держались в стороне, а сейчас подходят близко к гостям».

А что насчет папы? Черный красавец-самец поначалу был крайне обеспокоен переездом самки. Он постоянно звал свою подругу, недоумевая, почему она его покинула. Однако молодая мамочка не отзывалась – она была полностью занята малышом, и ее тихое нежное «блеяние» предназначалось только ему. Сейчас же молодые родители снова перекликиваются и воссоединятся в самое ближайшее время.

К слову, ухаживать за семьей альпака априори нелегко. Самка ходит беременной 11,5 месяца, и все это время надо следить за тем, чтобы ей всегда было тепло, комфортно и сытно. А когда малыш рождается, нередко бывает так, что у нее не хватает молока. По­этому нужно раздаивать, а то и кормить детеныша из бутылочки.

ЦЕЛЫЙ КВЕСТ

Но альпака для Подмосковья не диковинка. Первые животные на территории региона появились больше 10 лет назад в деревне Походкино Дмитровского округа. Эти милейшие создания очень понравились фермеру Илье Смирнову, который увидел их во время туристической поездки в Перу. Тогда и пришла мысль создать ферму «Российские альпаки».

Фото: [ Пресс-служба Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка ]

Однако привезти такую экзотику в Россию – тот еще квест. На согласование всех документов ушло два года. Санитарные службы требовали кучу прививок, даже от тех болезней, которыми альпака не болеют. А когда все формальности были улажены и животные, отсидев двухнедельный карантин, отправились в Москву, их ждал сюрприз. Русская таможня задержала живой груз на три дня, и фермеру пришлось побегать по инстанциям, чтобы их вызволить.

Сейчас про очаровательных альпака знают все, даже дети. Это уже не экзотика. Число парнокопытных из семейства верблюдовые в Подмосковье растет. Сейчас на этих необыкновенных животных можно полюбоваться аж на 8 экофермах в Московской области.

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