Самец был обеспокоен: выяснилось, как детеныш альпака появился на свет в Подмосковье
Новый альпака родился в Центре воспроизводства редких видов животных
Фото: [Пресс-служба Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка]
В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском радостное событие – недавно здесь родился детеныш альпака. Малыш окрасом пошел в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области тоже порадовались за прибавление и отметили, что в регионе растет число желающих полюбоваться на этих миролюбивых животных – теперь они стали важным объектом подмосковного агротуризма.
НЕЖНОЕ «БЛЕЯНИЕ»
«Для нашей самки альпака это первый детеныш, по¬этому ее отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за поведением и дать малышу окрепнуть, – уточнили в пресс-службе Центра воспроизводства. – С первого же дня у посетителей была возможность наблюдать за этим чудом. Поначалу мама с детенышем держались в стороне, а сейчас подходят близко к гостям».
А что насчет папы? Черный красавец-самец поначалу был крайне обеспокоен переездом самки. Он постоянно звал свою подругу, недоумевая, почему она его покинула. Однако молодая мамочка не отзывалась – она была полностью занята малышом, и ее тихое нежное «блеяние» предназначалось только ему. Сейчас же молодые родители снова перекликиваются и воссоединятся в самое ближайшее время.
К слову, ухаживать за семьей альпака априори нелегко. Самка ходит беременной 11,5 месяца, и все это время надо следить за тем, чтобы ей всегда было тепло, комфортно и сытно. А когда малыш рождается, нередко бывает так, что у нее не хватает молока. Поэтому нужно раздаивать, а то и кормить детеныша из бутылочки.
ЦЕЛЫЙ КВЕСТ
Но альпака для Подмосковья не диковинка. Первые животные на территории региона появились больше 10 лет назад в деревне Походкино Дмитровского округа. Эти милейшие создания очень понравились фермеру Илье Смирнову, который увидел их во время туристической поездки в Перу. Тогда и пришла мысль создать ферму «Российские альпаки».
Фото: [Пресс-служба Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка]
Однако привезти такую экзотику в Россию – тот еще квест. На согласование всех документов ушло два года. Санитарные службы требовали кучу прививок, даже от тех болезней, которыми альпака не болеют. А когда все формальности были улажены и животные, отсидев двухнедельный карантин, отправились в Москву, их ждал сюрприз. Русская таможня задержала живой груз на три дня, и фермеру пришлось побегать по инстанциям, чтобы их вызволить.
Сейчас про очаровательных альпака знают все, даже дети. Это уже не экзотика. Число парнокопытных из семейства верблюдовые в Подмосковье растет. Сейчас на этих необыкновенных животных можно полюбоваться аж на 8 экофермах в Московской области.
Интересные факты об альпака
- Им постоянно подрезают ногти, чтобы было удобно ходить, и подпиливают зубы, чтобы было удобно есть. Кстати, зубы у этих животных расположены только снизу.
- Среди альпака нет диких представителей фауны. Они все одомашнены. Человек приручил их более 6 тыс. лет назад на территории Перу.
- Продолжительность жизни – до 20 лет.
- Альпака легко поддаются дрессировке.
- Шерсть этих животных не вызывает аллергии. Она даже теплее овечьей.
- Альпака имеет очень миролюбивый нрав. Она никогда не нападает на человека. Может только изредка плюнуть в сородича в борьбе за еду.
- Альпака не переносит одиночества, поэтому их нельзя покупать по одной особи. Этих животных приобретают парами.
- Немного русского языка. Слово «альпака» не склоняется, однако в речевом обиходе этим правилом чаще пренебрегают.