«Сами себя наказывают»: священник объяснил, почему родным братьям нельзя жениться на родных сестрах

Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко в беседе с « Абзацем » разъяснил церковную позицию по поводу браков между двумя родными братьями и двумя родными сестрами. По его словам, такой союз является прямым нарушением православных канонов и ведет к генетическому вырождению.

Священнослужитель подчеркнул, что речь идет о каноническом, церковно-юридическом ограничении, касающемся близкородственных браков, и об этом прямо говорят церковные правила.

«Это каноническое ограничение, церковно-юридическое ограничение, [касающееся] близкородственных браков. Об этом говорят каноны Церкви. В настоящее время эти степени родства оговорены в документе о канонических аспектах церковного брака, утвержденном архиерейским собором Русской православной церкви. Есть соборное мнение церковное, которое указывает на то, что так делать нельзя», – пояснил отец Филипп.

По его словам, люди, вступающие в такой союз, сами себя наказывают. Определенного прещения за подобный поступок не существует, однако верующие, нарушая закон, тем самым отдаляют себя от Церкви.