«Самое неловкое — ошибиться в репликах»: Зендея рассказала о съемках «Одиссеи» у Нолана
Зендея: на съемках «Одиссеи» самым неловким моментом было ошибиться в репликах
Актриса Зендея, у которой в этом году выдался крайне напряженный график, призналась, что на съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана самым неловким моментом для нее было ошибиться в репликах, и однажды это действительно произошло. Об этом она рассказала в интервью Elle.
Как отмечает издание, Зендея снималась сразу в четырех фильмах и третьем сезоне сериала «Эйфория». В конце марта она призналась, что планирует взять паузу в работе, чтобы не надоедать зрителям. В 2026 году состоятся премьеры сразу нескольких проектов с ее участием: картина «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном, финальный сезон «Эйфории», третья часть «Дюны», «Одиссея» Кристофера Нолана и фильм «Человек-паук: Новый день».