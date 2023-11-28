Самое современное здание ОВД строят в Кашире

Совсем скоро у правоохранителей Каширы появится самое современное место для работы. На первой Дзержинской в округе сейчас возводится новое здание для Каширского ОВД.

Работы на площадке начались в самом конце марта, но уже сегодня тут видно силуэт здания. Тут будет четыре этажа в одном крыле и три – в другом. Также предусмотрен подземный этаж, где будут располагаться служебные помещения и спортзал для сотрудников.

«У нас идет капитальное строительство. Здание монолитное. На каждом этаже будут предусмотрены необходимые помещения для сотрудников, которые создадут комфортные условия для сотрудников правоохранительных органов. Четырехэтажная секция будет оснащена лифтом», — рассказал начальник строительства Вагиф Махмудов.

Все конструкции тут состоят из стекла и бетона. А часть фасада – закруглят.

Здание станет не только красивым, но и функциональным. У него, к слову, даже будет своя котельная. А рядом появятся 2 КПП, гараж открытого типа и другие хозпостройки.