«Самое страшное наказание»: разведчик, который погиб под Киевом, успел дать совет по воспитанию детей

В Костроме навсегда запомнят 27-летнего разведчика Александра Семенова. Он отправился на СВО в феврале 2022 года. При артобстреле «Градом» боец был смертельно ранен. До госпиталя Сашу не довезли. За проявленную отвагу его наградили орденом Мужества посмертно.

По словам мамы Саши Ирины, мальчику было шесть лет, когда родился брат Тима и 18 лет, когда родилась сестра Алина. Все дети были дружны.

«Однажды Саша сказал, вот Алинка вырастет, будет ходить на дискотеки, а мы с Тимой будем приходить ее встречать, чтобы никто даже подумать не мог ее обидеть». А для брата Саша всегда был авторитетом», — замечает Семенова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Ирины, друзей у Саши было немного, ведь он очень серьезно относился к самому понятию «друг». И уже будучи мужчиной, семьянином, судьба свела его с таким человеком, которого он смог назвать другом. Как он говорил маме, Александр никогда не думал, что в таком возрасте можно найти настоящего друга.

«Недавно Сашины друзья вспоминали как обсуждали, что ребенок не слушается. А Саша посоветовал: «А ты с ним не разговаривай. Для меня самое страшное наказание всегда было, если мама со мной не разговаривает», — говорит женщина.

Как говорит Ирина, сын очень любил свою семью: жену и сына. После гибели Саши они уехали из Костромы и теперь живут в Дзержинске. Вдова перебралась на родину. В Костроме ей было тяжело, все напоминало о любимом муже, который больше не вернется.

Ранее мы рассказывали, как рос Александр Семенов, и что сказал, когда у него родился сын.