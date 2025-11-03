Самое страшное выселение: изрезанное тело ребенка нашли в диване съемной квартиры

В Челябинске возбуждено уголовное дело об убийстве пятилетней девочки, тело которой с колото-резаными ранами было обнаружено в диване съемной квартиры. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла в доме на улице 250-летия Челябинска, где ребенок проживал вместе с 43-летней матерью. Останки спрятали в диване, и их случайно нашел собственник жилья, когда женщина сообщила ему о внеплановом выселении.

СК проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий и судебные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Мать погибшей девочки разыскивается — именно она представляет главный интерес для следствия как лицо, последнее время находившееся с ребенком.

Случай шокировал местных жителей, в том числе из-за того, что акт трагедии раскрылся почти случайно.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане невестка пустила свекровь на фарш для мантов.