Свекровь попала в манты, а муж исчез: правда оказалась страшнее слухов

В городе Ангрен (Узбекистан) завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о двойном убийстве. По информации местного издания Zamin.uz от 30 октября, жительница города признана виновной в убийстве свекрови и своего супруга, передает РЕН ТВ.

По материалам следствия, конфликт в семье перерос в убийство: женщина убила свекровь и сделала манты из ее мяса. Затем она убила своего мужа. После чего женщина скрыла следы содеянного.

Суд назначил осужденной 12 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительном учреждении. Приговор вступил в силу.

