Самое высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага

«Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания», — приводится в публикации.