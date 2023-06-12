Самое высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага
Фото: [© AP Photo / Kamran Jebreili]
Как проинформировала в соцсетях компания — строитель башни Emaar, перфоманс был устроен по случаю празднования Дня России. В публикации соответствующего случаю видео на фоне башни играет гимн России.
«Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания», — приводится в публикации.
Фото: [соцсети]
Ранее сообщалось, что 12 июня президент Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем России. Он выступил в Кремле с праздничной речью и по традиции вручил государственные премии и золотые медали Героев Труда.