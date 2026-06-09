«Самой доброй и нужной профессии»: в Павловском Посаде чествовали соцработников

В понедельник, 8 июня, в Павловском Посаде на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский» чествовали тех, кто выбрал непростую профессию помощи людям, — социальных работников.

«Мы собрались, чтобы сказать слова благодарности людям самой доброй и самой нужной профессии – нашим социальным работникам. Тем, кто каждый день, без громких слов и без выходных, приходит на помощь к тем, кому особенно тяжело: к пожилым людям, к семьям с детьми, к людям с ограниченными возможностями здоровья, к участникам специальной военной операции и их близким», — сказал ВРИП Главы округа Сергей Балашов.

Социальная политика сегодня стоит в ряду главных государственных приоритетов. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял: забота о семье, материнстве и детстве — это стержневое направление всей внутренней политики России. С 2025 года заработал обновленный национальный проект «Семья». По-прежнему выплачивают материнский капитал, единое пособие, а также дополнительные суммы на третьего и каждого следующего ребенка. Поддержка бойцов спецоперации и их родных выделена в отдельную задачу государства. С этой целью создали фонд «Защитники Отечества»; его отделение работает и в Павлово-Посадском округе.

Многое делает и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье сегодня входит в число регионов-лидеров по социальной поддержке: более 200 видов помощи, собственный материнский капитал, поддержка многодетных, бесплатные школьные обеды, льготы для пенсионеров и ветеранов. Благодаря программе «Активное долголетие» старшее поколение получило новые возможности — спорт, поездки, живое общение, насыщенную и интересную жизнь.

В самом округе социальная защита охватывает тысячи семей. Управление социального развития №4, Комплексный центр «Павлово-Посадский», областной Центр соцобслуживания, отдел ЗАГС — все эти учреждения ежедневно делают одно большое дело.

Лучших представителей профессии наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами руководителя округа. Кроме того, депутат Линара Самединова вручила отличившимся награды Московской областной Думы. Теплые слова поздравлений прозвучали от заместителя начальника управления соцразвития №4 Валерия Зайцева и благочинного Павлово-Посадского округа.