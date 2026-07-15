Самокат попал под Renault: восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТП в Подмосковье
МВД: под Орехово-Зуево водитель Renault сбил восьмилетнего мальчика на самокате
В поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа автомобиль сбил восьмилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате вне пешеходного перехода, передает Агентство городских новостей «Москва».
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, за рулем Renault находился водитель 1972 года рождения. Ребенка с травмами доставили в больницу, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.