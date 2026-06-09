Самокатов станет меньше? МВД потребовало сократить парк кикшеринга после роста аварий с детьми

Главное управление МВД по Москве направило в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) письмо с просьбой рассмотреть возможность снижения квоты на количество арендных электросамокатов в 2026 году. Поводом стал резкий рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

Статистика аварийности

С января по май 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 306 случаев. В 26% аварий водители СИМ были младше 18 лет. В результате один человек погиб, 320 получили травмы. В 58 случаях несовершеннолетние пользователи арендных самокатов совершили наезды на пешеходов, еще в 19 эпизодах водители скрылись с места происшествия.

Механизм сокращения квот

В письме Александра Быкова указывается, что согласно договору между ЦОДД и операторами кикшеринга, ведомство имеет право сокращать количество самокатов или электровелосипедов сервиса на 1 тысячу штук в случаях, когда виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Чтобы снять ограничение, оператор должен устранить нарушения и направить соответствующий запрос.

Помимо снижения квот, глава госинспекции попросил рассмотреть дополнительные меры воздействия на кикшеринговые сервисы в части предотвращения аренды СИМ несовершеннолетними.

Позиция операторов кикшеринга

Представители сервисов выступили против сокращения парка. В Whoosh заявили, что такая мера снизит или полностью исключит транспортный сценарий использования кикшеринга, на который рассчитан текущий размер парка, а экономика предприятий станет значительно слабее.

В «Юренте» предупредили, что сокращение числа арендных самокатов приведет к росту количества частных СИМ, которые, в отличие от прокатных, никак не регулируются государством. Это, по мнению представителя сервиса, сделает обеспечение безопасности еще более сложной задачей.

В «Яндекс Go» отметили, что важно усиливать меры безопасности, а не ограничивать эксплуатацию самокатов. Только в этом сезоне 25 тысяч несовершеннолетних не получили доступ к поездкам благодаря верификации через Mos ID. В компании призвали создать единый подход к санкциям и ввести обязательную верификацию возраста через «Госуслуги».

Мнение экспертов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что сокращение числа самокатов не имеет практического смысла. По его словам, кикшеринговые компании выполняют социальную функцию, помогая людям добираться до метро и остановок общественного транспорта. Если самокатов станет меньше, желающие не смогут найти их в непосредственной близости и потратят больше времени на поездку, что создаст дополнительную нагрузку на общественный транспорт. Шапарин считает, что нужно прорабатывать вопрос введения ответственности для взрослых, которые передают свои аккаунты детям, поскольку именно они пользуются пробелом в законодательстве.

Контекст

Сейчас в Москве для аренды доступны 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. В прошлом году операторы заблокировали 76 тысяч аккаунтов пользователей младше 18 лет. При этом, по данным департамента транспорта, количество аварий с участием арендованных СИМ в 2025 году снизилось на 54%, а с детьми — на 68%.