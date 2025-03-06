Самолет «Азимут» вернулся во Внуково после вылета из Москвы в Ереван
Летевший из Москвы в Ереван самолет неожиданно вернулся во Внуково
Фото: [unsplash.com]
Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Москвы в Ереван, был вынужден вернуться во «Внуково» вскоре после взлета, сообщил портал Sputnik Армения.
Согласно данным Flightradar24, после отправления воздушное судно выполнило ряд кругов в районе севернее Тулы. Затем самолет изменил курс и направился обратно в московский аэропорт.
На данный момент официальные представители авиационных служб не предоставили никаких разъяснений относительно причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что фантомные метки появились на радаре самолета в 142 км от Пулково.