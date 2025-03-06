Самолет «Азимут» вернулся во Внуково после вылета из Москвы в Ереван

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Москвы в Ереван, был вынужден вернуться во «Внуково» вскоре после взлета, сообщил портал Sputnik Армения.

Согласно данным Flightradar24, после отправления воздушное судно выполнило ряд кругов в районе севернее Тулы. Затем самолет изменил курс и направился обратно в московский аэропорт.

На данный момент официальные представители авиационных служб не предоставили никаких разъяснений относительно причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что фантомные метки появились на радаре самолета в 142 км от Пулково.