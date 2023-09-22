Самолет, экстренно севший в Новосибирской области, в будущем сможет выполнять полеты

Судя по всему, на данный момент самолет не имеет каких-либо серьезных повреждений. Именно поэтому возможно, что в будущем он вполне сможет выполнять и другие полеты. Эта информация стала известна от пресс-службы самого авиаперевозчика.

Напомним, что еще во вторник, двенадцатого сентября, самолет экстренно приземлился на пшеничное поле, что находится в Новосибирской области. Воздушное судно перевозило более 160 пассажиров.

Уточняется, что во время посадки самолет все же несколько пострадал. Известно, что в двигатель попал грунт. Стойка шасси оказалась развернута, а лопатки вентилятора у двигателя повреждены. Причину неисправности гидросистемы удалось выявить и устранить.