Самолет их Москвы застрял при посадке на взлетно-посадочной полосе в Уфе

Отмечается, что борт сначала начало сильно заносить во время посадки. После чего воздушное судно и вовсе застряло на взлетно-посадочной полосе. Экипажем было сообщено пассажирам, что самолет будет оставаться без движения до приезда спецтехники.

В настоящее время застрявшее воздушное судно уже буксируют по направлению к аэропорту. Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако на место вызваны медики.

Основной причиной возникновения нештатной ситуации пока считается сильный гололед на взлетно-посадочной полосе.