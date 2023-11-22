Самолет их Москвы застрял при посадке на взлетно-посадочной полосе в Уфе
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Как передает Mash, инцидент произошел во время приземления самолета Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот».
Отмечается, что борт сначала начало сильно заносить во время посадки. После чего воздушное судно и вовсе застряло на взлетно-посадочной полосе. Экипажем было сообщено пассажирам, что самолет будет оставаться без движения до приезда спецтехники.
В настоящее время застрявшее воздушное судно уже буксируют по направлению к аэропорту. Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако на место вызваны медики.
Основной причиной возникновения нештатной ситуации пока считается сильный гололед на взлетно-посадочной полосе.