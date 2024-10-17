Самолет, который из-за тумана приземлился в Домодедово, вылетел во Внуково

Самолет Utair, который в связи с туманом был вынужден сесть в аэропорту Домодедово вместо Внуково, отправился в пункт назначения. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее самолет, следовавший по направлению Бухара — Москва, не мог приземлиться во Внуково и сел в Домодедово. После этого пассажиры больше часа ждали вылета в пункт назначения.

Авиарейс считается выполненным, когда самолет прибывает в аэропорт назначения.

Расстояние между Домодедово и Внуково составляет пятьдесят шесть километров.