Самолет МЧС с пострадавшими при взрыве в Дагестане сел в подмосковном Жуковском

Самолёт Ил-76 Министерства по ЧС РФ прилетел в подмосковный аэропорт Жуковский. На его борту 16 пострадавших во время недавнего взрыве на автозаправочной станции в Махачкале.

Ранее сообщалось, что, помимо медиков из отряда «Центроспас», на борту находится необходимая медицинская техника для обеспечения непрерывной помощи пациентам, среди которой кардиомониторы и аппараты искусственного дыхания.

«Самолет в 02:30 мск совершил посадку в аэропорту Жуковский», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку на законность размещения АЭС в Республике Дагестан после трагедии в Махачкале.