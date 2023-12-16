Самолет с пассажирами на Камчатке снесло ветром со взлетной полосы
Фото: [© РИА Новости / Илья Питалев]
Об инциденте проинформировало агентство «Кам24» со ссылкой на пресс-службу авиационного предприятия, владеющего воздушным судном. Сообщается, что Як-40 не справился с порывами ветра во время рулежки на ВПП и выкатился за ее пределы.
Инцидент произошел в камчатском поселке Оссора. В этот момент на борту самолета находились врачи, обошлось без пострадавших.
«Як-40 выкатился на боковую полосу безопасности. Самолет выполнял санитарный рейс» — сообщает агентство.
Отмечается, что в настоящее время Камчатский край находится в зоне влияния обширного циклона, принесшего на побережье полуострова сильный штормовой ветер. Из-за штормов подтоплены несколько населенных пунктов.