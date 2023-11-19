Самолет Sunexpress вылетел из Парижа в турецкий Измир без пилота и 30 пассажиров

Как пишет информационный портал Airporthaber со ссылкой на источник во французских авиаслужбах, инцидент с лайнером авиакомпании Sunexpress произошел в минувшую субботу, 18 ноября.

По словам собеседника, пассажирский борт должен был вылететь из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в турецкий город Измир в 17:00 (15:00 по Москве), однако был задержан на три часа.

«Ближе к 20:00 информация о начале регистрации на рейс так и не появилась. Проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, пассажиры обнаружили, что их самолет уже улетел, а попытки связаться с представителями перевозчика не увенчались успехом», - приводится в публикации.

В итоге 30 пассажиров, а также один пилот авиакомпании так и не попали на рейс. Самолет улетел без них. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.