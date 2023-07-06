Самолет Turkish Airlines вернулся в аэропорт после вылета из-за дыма

Из-за дыма на борту лайнер Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Гамбурга. Об этом написало в6 июля агентство DHA .

По официальной версии, воздушному судну удалось вылететь из аэропорта в Гамбурге, но на кухне самолета появились клубы дыма, которые позже проникли по всему самолету.

Капитану пришлось принять следующее решение – посадить воздушное судно в Гамбурге. Серьезных проблем не было обнаружено, а тех, кто не смог вылететь в Стамбул, отправят другим рейсом.