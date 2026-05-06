Самолеты «нарисовали» триколор над Москвой: в сети разошлись кадры воздушной репетиции

Над Москвой прошла первая масштабная тренировка воздушной части парада Победы. Очевидцы засняли, как группа самолетов, выстроившись в боевой порядок, пролетела над городом и оставила за собой дымный след в цветах российского флага, видео опубликовало РБК.

Репетиция с участием офицеров и курсантов состоялась 4 мая. Авиация отрабатывала пролет над Красной площадью, выдерживая строй на малых высотах. Как сообщили в Кремле со ссылкой на ТАСС, генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая, когда все задействованные подразделения пройдут тренировку в полном объеме.

Таким образом, жители и гости столицы уже могли наблюдать фрагмент грядущего торжества, растянувшийся по небу бело-сине-красной лентой.