«Самостоятельно добиться не смог»: как женщина с инвалидностью вернула сына с СВО через омбудсмена и прокуратуру

Россиянка с инвалидностью второй группы добилась возвращения одного из своих сыновей из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По данным омбудсмена, женщина нуждается в постоянном уходе, при этом оба ее сына являются военнослужащими. В семье было принято решение, что заботу о матери возьмет на себя один из братьев, находившийся на СВО. Как пояснила Лантратова, мужчина пытался перевестись из зоны боевых действий ближе к дому, а также уволиться по семейным обстоятельствам, однако самостоятельно добиться положительного решения не смог.

После того как аппарат уполномоченного направил запрос в Министерство обороны, военная прокуратура провела проверку. По информации омбудсмена, были выявлены нарушения, связанные с заключением контракта. Ведомство внесло представление об их устранении, в результате чего бойца вернули домой.