Самовольный перевод пенсии: женщина отсудила накопления после незаконного перевода в НПФ

Прокуратура ЯНАО восстановила пенсионные права жительницы Ноябрьска через суд, аннулировав незаконный перевод ее накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В 2017 году средства женщины без ее ведома были перемещены из Пенсионного фонда России в коммерческую организацию АО «НПФ Будущее», хотя действующий договор обязательного пенсионного страхования она заключала именно с государственным фондом. Женщина обратилась за помощью, указав не несоответствие.

По иску прокурора города суд признал оспариваемый договор недействительным, что позволило вернуть пенсионные накопления их законному владельцу. Исполнение судебного решения сейчас находится на контроле надзорного ведомства, гарантируя полное восстановление пенсионных прав пострадавшей.

Ранее сообщалось, что российский стоматолог отсудил более 100 тыс. руб. у казахстанских конкурентов за кражу идеи.