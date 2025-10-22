Самозанятые могут получить право на оплачиваемые больничные

В ноябре 2025 года Государственная Дума может впервые рассмотреть законопроект, который откроет самозанятым гражданам доступ к оплачиваемым больничным листам. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости , закрепляет ноябрь как срок подготовки законопроекта к первому чтению.

Инициатива, внесенная в Госдуму правительством РФ в начале октября, предполагает, что уже с 1 января следующего года самозанятые получат возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде. Это позволит им претендовать на выплаты при временной нетрудоспособности — для этого потребуется самостоятельно перечислять ежемесячные страховые взносы.

Согласно предложенным условиям, самозанятые смогут выбирать размер будущей выплаты по больничному: либо ₽35 тыс., либо ₽50 тыс. В зависимости от выбранного варианта будет рассчитываться и сумма ежемесячного взноса — ₽1344 для меньшей выплаты и ₽1920 для большей.

Таким образом, законопроект закладывает основы новой системы социальной защиты для самозанятых, позволяя им самостоятельно формировать финансовую подушку безопасности на случай болезни или иной временной нетрудоспособности.

