Самозанятые смогут регистрировать товарные знаки с 29 июня

Россияне со статусом самозанятых получат возможность зарегистрировать свой товарный знак с 29 июня. Вступят в силу поправки, внесенные в Гражданский кодекс еще в 2022 году.

Представители Минэкономразвития сообщили, что возможность регистрации знаков станет дополнительной возможностью для развития личного бренда, который, к тому же, защитит от контрафакта. Сейчас регистрировать товарный знак могут только юридические лица и граждане со статусом ИП.

В прошлом году в России было 6,5 миллиона граждан со статусом самозанятого. В мае 2023 года количество составляло 7,5 миллиона.

Специалисты из министерства считают, что возможность обладания торговой маркой увеличит узнаваемость продукции самозанятых, увеличивая ее ценность. Они также надеются, что изменения повлекут повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса.