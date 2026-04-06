Компания Samsung объявила о полном закрытии сервиса Samsung Messages. Официальное прекращение работы приложения запланировано на июль 2026 года. Пользователям устройств линейки Galaxy предложено перейти на альтернативное решение — Google Messages, которое станет основным инструментом для обмена сообщениями.

Этот шаг завершает стратегию, начатую несколько лет назад, когда Samsung постепенно отказалась от продвижения собственного клиента в пользу разработки Google.

Причины перехода на Google Messages

Решение обусловлено многолетним сотрудничеством между Samsung и Google. Компании активно развивали поддержку стандарта RCS на устройствах Android.

В результате Google Messages стал предустановленным приложением на новых моделях Galaxy и фактически занял место основного мессенджера. Это позволило унифицировать пользовательский опыт и расширить функциональность общения.

Как перейти на новый мессенджер

Процесс перехода не требует сложных действий. Пользователю необходимо загрузить Google Messages через Google Play, открыть приложение и установить его в качестве стандартного для SMS.

После первого запуска система предложит сделать это автоматически. Однако на устройствах с Android 12 и Android 13 ярлык приложения может не появиться на главном экране — в этом случае его нужно добавить вручную.

Преимущества Google Messages

Новый клиент предлагает расширенные возможности по сравнению с прежним приложением. Среди ключевых функций — защита от спама и мошеннических сообщений с использованием искусственного интеллекта.

Поддержка RCS обеспечивает отправку фото и видео в высоком качестве, работу групповых чатов, отображение статуса набора текста и уведомлений о прочтении. Также доступны эмодзи, стикеры и предпросмотр ссылок.

Дополнительно реализованы функции автоматического удаления одноразовых кодов через 24 часа, интеллектуальные ответы и инструменты обработки изображений на базе Gemini. Синхронизация переписок позволяет работать с сообщениями на смартфоне, планшете, смарт-часах и даже через браузер.