Samsung готовит радикальный шаг: Messages исчезнет со всех смартфонов — новая альтернатива запутает пользователей
Конец эпохи: Samsung закроет Messages в июле и переведет пользователей на Google
Компания Samsung объявила о полном закрытии сервиса Samsung Messages. Официальное прекращение работы приложения запланировано на июль 2026 года. Пользователям устройств линейки Galaxy предложено перейти на альтернативное решение — Google Messages, которое станет основным инструментом для обмена сообщениями.
Этот шаг завершает стратегию, начатую несколько лет назад, когда Samsung постепенно отказалась от продвижения собственного клиента в пользу разработки Google.
Причины перехода на Google Messages
Решение обусловлено многолетним сотрудничеством между Samsung и Google. Компании активно развивали поддержку стандарта RCS на устройствах Android.
В результате Google Messages стал предустановленным приложением на новых моделях Galaxy и фактически занял место основного мессенджера. Это позволило унифицировать пользовательский опыт и расширить функциональность общения.
Как перейти на новый мессенджер
Процесс перехода не требует сложных действий. Пользователю необходимо загрузить Google Messages через Google Play, открыть приложение и установить его в качестве стандартного для SMS.
После первого запуска система предложит сделать это автоматически. Однако на устройствах с Android 12 и Android 13 ярлык приложения может не появиться на главном экране — в этом случае его нужно добавить вручную.
Преимущества Google Messages
Новый клиент предлагает расширенные возможности по сравнению с прежним приложением. Среди ключевых функций — защита от спама и мошеннических сообщений с использованием искусственного интеллекта.
Поддержка RCS обеспечивает отправку фото и видео в высоком качестве, работу групповых чатов, отображение статуса набора текста и уведомлений о прочтении. Также доступны эмодзи, стикеры и предпросмотр ссылок.
Дополнительно реализованы функции автоматического удаления одноразовых кодов через 24 часа, интеллектуальные ответы и инструменты обработки изображений на базе Gemini. Синхронизация переписок позволяет работать с сообщениями на смартфоне, планшете, смарт-часах и даже через браузер.