Самую «безопасную» дорогу с 20 «зебрами» на километре нашли под Ростовом

В Ростовской области выявили участок дороги с повышенными мерами безопасности: на одном километре размещено свыше 20 «зебр» и девять лежачих полицейских.

Ролик, демонстрирующий обилие пешеходных переходов, стал вирусным в интернете. Данная дорога находится в Аксайском районе, вблизи поселка Рассвет. По мнению местных жителей, столь тщательная забота о безопасности может быть связана с планами по возведению коттеджного поселка в этой местности.

Ранее водителям Московской области рассказали об обстановке на дорогах.