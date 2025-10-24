Самую маленькую квартиру России пытаются продать в Подмосковье

В подмосковной Старой Купавне выставлена на продажу одна из самых компактных квартир в России общей площадью 11,1 квадратных метров. Цену и другие подробности узнало издание REGIONS.

Стоимость объекта составляет 2,5 миллиона рублей, что создает уникальное предложение на рынке недвижимости Московского региона. Несмотря на минимальные габариты, помещение полностью оборудовано для проживания и содержит все необходимые инженерные коммуникации.

По словам члена московской гильдии риелторов Владимира Архипкина, такой формат жилья особенно востребован среди молодых специалистов, студентов и пенсионеров, стремящихся стать собственниками без долгосрочной ипотечной нагрузки.

Покупка микро-квартир позволяет сформировать начальный капитал для последующего улучшения жилищных условий, выступая альтернативой аренде и дорогостоящим кредитам.

Эксперт отмечает устойчивый тренд на малогабаритную недвижимость в Подмосковье, обусловленный постоянным ростом цен за квадратный метр и изменением потребительских предпочтений в условиях экономической нестабильности. Объект расположен в развитой инфраструктуре Старой Купавны с транспортной доступностью до Москвы, что усиливает его инвестиционную привлекательность.

